الجامعة الامريكية في بغداد توقع مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء الاعلى

الجامعة الامريكية في بغداد توقع مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء الاعلى

المستقلة/- وقعت الجامعة الامريكية في بغداد مع مجلس القضاء الاعلى / المعهد القضائي / مذكرة تفاهم طويلة الامد .

وحضر حفل التوقيع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ومديرة المعهد القضائي فاتن محسن ورئيس الجامعة مايكل مولينكس.

وتهدف المذكرة الى تطوير قدرات القضاة العراقيين عبر دورات تدريبية في الجامعة.

وقال رئيس الجامعة مايكل مولينكس خلال حفل التوقيع ان : هذا التوقيع يمثل حدثا خاصا جدا للجامعة الأمريكية المنشأة حديثًا في العراق – بغداد.

واضاف ان : مانقوم به هو توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع أصدقائنا / زملائنا الجدد في مجلس القضاء الأعلى ، وعلى وجه الخصوص ، في المعهد القضائي.

وتابع : لشرف حقيقي أن يقوم المعهد القضائي بهذا الدور النشط في بدء كلية القانون الجديدة داخل جامعتنا والتي من المقرر أن تصبح هذه الكلية الأفضل من نوعها في المنطقة ، وهي مصممة لتلبية احتياجات النظام القانوني والقضائي المتنامي في العراق.

وأشار مولينكس الى استثمار أكثر من 200 مليون دولار في إعادة التصميم ودعم البنية التحتية في AUIB / الجامعة الامريكية في بغداد / حتى الآن ، وهي شهادة حقيقية على تفاني واخلاص المؤسسين في إنشاء مؤسسة معتمدة من الدرجة الأولى للتعليم العالي في العراق.وسنخرج قريباً أفضل المحامين في المنطقة ، خبراء في كل من القانون العراقي والأمريكي.

وبين: ان مذكرة التفاهم هذه بين AUIB والمعهد القضائي ستساهم بتطوير شهادة الدبلوم عالية الجودة ؛ وسيسمح بعمل دورات مشتركة وتعاون شامل في مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية ؛ سيسمح بالتعاون والتدريب المتخصص في البحوث العلمية والأساليب التعليمية ؛ سيعمل على تعزيز المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة ؛ سيسمح بتبادل أعضاء هيئة التدريس والموظفين لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا المؤسستين ؛ وسيسمح بإبرام اتفاقيات مشتركة مع كليات القانون الأمريكية البارزة مثل جامعة جورج ميسون وجامعة سيتون هول وجامعة فاندربيلت ، من بين آخرين.

وعبر عن تطلعه إلى : شراكة طويلة ومثمرة مع “زملائنا الجدد” في المعهد القضائي ، لصالح جميع المواطنين العراقيين لسنوات عديدة مقبلة.