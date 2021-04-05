الجامعة الامريكية في بغداد توقع مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء الاعلى

المستقلة/- وقعت الجامعة الامريكية في بغداد مع مجلس القضاء الاعلى / المعهد القضائي / مذكرة تفاهم طويلة الامد .

وحضر حفل التوقيع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ومديرة المعهد القضائي فاتن محسن ورئيس الجامعة مايكل مولينكس.

وتهدف المذكرة الى تطوير قدرات القضاة العراقيين عبر دورات تدريبية في الجامعة.

وقال رئيس الجامعة مايكل مولينكس خلال حفل التوقيع ان : هذا التوقيع يمثل حدثا خاصا جدا للجامعة الأمريكية المنشأة حديثًا في العراق – بغداد.

واضاف ان : مانقوم به هو توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع أصدقائنا / زملائنا الجدد في مجلس القضاء الأعلى ، وعلى وجه الخصوص ، في المعهد القضائي.

وتابع : لشرف حقيقي أن يقوم المعهد القضائي بهذا الدور النشط في بدء كلية القانون الجديدة داخل جامعتنا والتي من المقرر أن تصبح هذه الكلية الأفضل من نوعها في المنطقة ، وهي مصممة لتلبية احتياجات النظام القانوني والقضائي المتنامي في العراق.

وأشار مولينكس الى استثمار أكثر من 200 مليون دولار في إعادة التصميم ودعم البنية التحتية في AUIB / الجامعة الامريكية في بغداد / حتى الآن ، وهي شهادة حقيقية على تفاني واخلاص المؤسسين في إنشاء مؤسسة معتمدة من الدرجة الأولى للتعليم العالي في العراق.وسنخرج قريباً أفضل المحامين في المنطقة ، خبراء في كل من القانون العراقي والأمريكي.

وبين: ان مذكرة التفاهم هذه بين AUIB والمعهد القضائي ستساهم بتطوير  شهادة  الدبلوم عالية الجودة ؛ وسيسمح بعمل دورات مشتركة وتعاون شامل في مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية ؛ سيسمح بالتعاون والتدريب المتخصص في البحوث العلمية  والأساليب التعليمية ؛ سيعمل على تعزيز المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة ؛ سيسمح بتبادل أعضاء هيئة التدريس والموظفين لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا المؤسستين ؛ وسيسمح بإبرام اتفاقيات مشتركة مع كليات القانون الأمريكية البارزة مثل جامعة جورج ميسون وجامعة سيتون هول وجامعة فاندربيلت ، من بين آخرين.

وعبر عن تطلعه إلى : شراكة طويلة ومثمرة مع “زملائنا الجدد” في المعهد القضائي ، لصالح جميع المواطنين العراقيين لسنوات عديدة مقبلة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مسرح إسطنبولي يطلق مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة

اخبار العراق

محاضرو كربلاء يغلقون مديرية التربية احتجاجا على عدم انصافهم

اخبار العراق

الجامعة الامريكية في بغداد توقع مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء الاعلى

اخر الاخبار

رسمياً.. انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي

اخر الاخبار

السعودية تكشف عن ضوابط وشروط عمرة رمضان

اخبار مصر

توجيه عاجل من السيسى بشأن منافذ أهلاً رمضان

اخبار الاردن

الديوان الملكى الأردنى يكشف عن تطورات جديدة لأزمة الأمير حمزة

اخبار الاردن

الديوان الملكى الأردنى يكشف عن تطورات جديدة لأزمة الأمير حمزة

اخر الاخبار

فيديو.. “بهذا المهر” سعودي يعرض الزواج على بدور البراهيم

اخر الاخبار

قناة السويس توجه رسالة للعالم بعد أسبوع من إعادة تشغيل المجرى الملاحى

اخر الاخبار

النيابة العامة المصرية تحيل متهمين بواقعة مرتبطة بقضية الفيرمونت للجنايات

رياضية

مكتشف محمد صلاح يكشف موقفه من الاستمرار مع ليفربول

رياضية

دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية العراقية

اخر الاخبار

كلاكيت ثالث مرة .. إصدار حكم الإعدام بحق “سفاح الجيزة” في مصر

اخبار مصر

التعليم المصرية تكشف عن السبب فى إدخال الكتابة الهيروغليفية بالمناهج 

اخر الاخبار

المجلس الرئاسى الليبيى يعلن تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الليبية

اخر الاخبار

سلطنة عمان تمنع دخول البلاد على غير المواطنين وحاملي الإقامة