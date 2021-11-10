الجامعة الأمريكية في بغداد تمنح رئيس مجلس القضاء شهادة “أستاذ القانون المتميز”

المستقلة/-منحت الجامعة الأمريكية في بغداد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان شهادة (أستاذ القانون المتميز) لدوره في رفد الجامعة بما يسهم في إعداد مناهج علمية نظرية وعملية خاصة بالعلوم القانونية والقضائية يتم اعتمادها في تدريس طلبة كلية القانون في الجامعة .

وأعرب رئيس الجامعة مايكل مولنكس عن شكره لرئيس المجلس لما بذله من جهد في تسهيل عمل الجامعة .

من جانبه شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجامعة والقائمين عليها لما تقدمه الجامعة من انجاز متميز في إعداد الكوادر القانونية الكفوءة.