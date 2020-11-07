الجامعات والكليات الأهلية في العراق ترفض قانون تعادل الشهادات

المستقلة /سرى جياد/ أعربت الهيأة العامة للجامعات والكليات الأهلية عن رفضها قانون أسس تعادل الشهادات ووصفته بأنه يهدد الحالة العلمية والأكاديمية في العراق.

وسجل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في اجتماع الهيأة العامة تحفظهم الشديد على القانون الذي لم يراع المتطلبات العلمية لتقييم الشهادات الوافدة ومعادلتها على وفق أسس تضمن عدم الضرر الذي قد يلحق المجتمع جراء تغييب المعايير العلمية للتقييم والاعتراف بالشهادات.

ودعوا الى تطويق هذا الضرر عبر استمرار الرفض الأكاديمي لهذا القانون الذي يدفع باتجاه التقليل من القيم العلمية ويفتح باب التماهي مع الشهادات غير الرصينة.