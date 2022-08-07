الجالية العراقية في امريكا تحيي ذكرى عاشوراء

المستقلة/-علاء السوداني- ميشيغان/..أحيا مواطنون عراقيون مغتربون في الولايات المتحدة الأميركية الذكرى السنوية لملحمة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه.

وشهدت مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية إقامة العديد من مواكب العزاء والمجالس الحسينية ، التي توافد عليها طيلة الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام ، العشرات من المواطنين لاحياء هذه الذكرى التي أصبحت اليوم مناراً ومثالاً حياً برفض الظلم والاستبداد والتسلط ..

ومن اللافت للنظر توافد المواطنين العراقيين والعرب على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وأقطارهم وقومياتهم ، لاستلهام الدروس من هذه الذكرى الأليمة كما حضر عدد من المواطنين الأمريكيين ، حيث وفرت الجالية العراقية مترجمين الى اللغة الإنكليزية لتوضيح مقاصد وغايات الثورة الحسينية الخالدة ..

وأقامت هيئة سيد الشهداء بالمدينة مجالس عزاء شارك في إحيائها العديد من القراء والخطباء والأدباء وهم يوضحون للمجتمع الغربي مقاصد وأهداف نهضة الإمام الحسين عليه السلام وتضحياته من اجل طلب الإصلاح، بحضور جمهور غفير من المواطنين الذين تضرعوا لله ان يحفظ العراق وأهله من كل سوء وشر .

و حضر عددا من المجالس القنصل العام لجمهورية العراق في ميشيغان عدنان عزارة آل معجون وأركان القنصلية وبعض الشخصيات العربية والأجنبية .