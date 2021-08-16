الثورة السودانية.. تحديات تقضي بضرورة تصحيح المسار

يمر السودان اليوم بمنعطف يعتبر الأكثر خطورةً والأشد وعورةً منذ انتصار الثورة السودانية المجيدة التي نجحت بإسقاط نظام عمر البشير بعد ثلاثين عاماً من الحكم المستبد.

الثورة التي لم تكن مجرد انتفاضة جياع، بقدر ماهي ثورة جيل كامل لم يتوانَ عن تقديم دمائه رخيصةً في سبيل الحرية والكرامة. فكان سقوط النظام بمثابة بداية حقيقية للتحول الديموقراطي في السودان، وإعلان مرحلة جديدة من الحرية والانفتاح السياسي، لكن الانتصار لايزال جزئياً حتى اللحظة وغير مكتملاً لأن جسد النظام البائد لازال باق ينخر في عظام الثورة ويخطط لمرحلة جديدة من الحكم بقوة الدم المسفوك.

كل ذلك دفع الأحرار من الشعب السوداني إلى العودة إلى المظاهرات الحاشدة التي أخذ بعضها مسميات على شاكلة “مليونية إستكمال هياكل السلطة، أو مليونية تصحيح مسار الثورة”، وقد أفضت هذه “المليونيات” إلى الإسراع في عملية استكمال الانتقال الديموقراطي في البلاد، وبناءً عليها تم استبدال ولاة الولايات العسكر بولاة مدنيين، ولكن سرعان ما عاد سير الأمور إلى التعثر، وكأنما هنالك من لا يريد للسودان أن يعيش التجربة الديموقراطية، أو أن يجني الشعب الثائر ثمار ثورته التي بذل فيها الغالي والنفيس.

وتشير الجموع الثورية المؤلفة من كل شرائح الشعب السوداني والمطالبة بالإسراع بتشكيل المجلس التشريعي والمؤسسات الفاعلة وإصلاح المنظومة العدلية، تشير بأصابع الاتهام نحو المكوّن العسكري الذي يعتبرونه العائق الأول والأهم في مسيرة الانتقال والتحول الديموقراطي، على اعتبار أنه المستفيد الأكبر من استمرارية الوضع الحالي على ما هو عليه، وذلك لضمان البقاء في السلطة، وعدم تسليمها إلى المدنيين، وبحسب بعض الخبراء فإن المكون العسكري اجتهد في شلّ و تعطيل كل آليات التحوّل الديموقراطي في السودان، وأصبحت القوة والبطش هما الآليتان الوحيدتان لحل أغلب الخلافات السياسية، مما يجعل أي نوع من التغيير، وحتى أي أمل بتجديد أوتطوير أحلاماً بعيدة المنال. ويرى المطلعون والمهتمون بالشأن السوداني أيضاً أنّ المكون العسكري لايطمح لإبقاء الوضع الراهن على حاله فحسب، وإنما يعمل على زيادة التوتر الاجتماعي الذي يزداد تلقائياً في ظروف الأزمات الاقتصادية والسياسية، هذا التوتر الذي يؤدي بدوره إلى نزاعات مسلحة جديدة على خريطة السودان التي لطالما كانت شاهداً على ويلات مثل هكذا نزاعات، ومما لا شكّ فيه أن المستفيد الوحيد من أي نزاع مسلح هم العسكر نفسهم، على اعتبار أن المناطق السودانية التي ستشهد نزاعاً لابدّ لها من طلب الحماية من القوى العسكرية، وبالتالي إعطاء المزيد من السلطة لكل من حميدتي والبرهان.وهذا الأخير، بحسب بعض الصحفيين والإعلاميين السودانيين، قد استخدم نهج قمع حرية التعبير، عن طريق تكميم الأفواه وحجب بعض الأقلام التي تنتقد فترة حكمه في رئاسة المجلس السيادي السوداني، حيث انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بعض التسريبات لصحفيين تفيد بأن عبد الفتاح البرهان قام بالضغط على وسائل الإعلام السودانية لإسكاتها ومنع نشر مواد من شأنها تشويه صورته في نظر الجمهور، وبهذا نرى بما لا يدع مجالاً للشك بأن تخلي العسكر عن السلطة يصبح أكثر صعوبة وتعقيداً يوماً بعد يوم، بالإضافة إلى استعداهم لإظهار مزيد من القوة والبطش في سبيل الحفاظ على كرسي الحكم.