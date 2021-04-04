الثلاثاء.. دار  ثقافة الأطفال تنظم حفلا تأبينيا للراحلين شفيق مهدي وبسام فرج

المستقلة/- تحت شعار( المبـدعون الحقيقيـون وهـجٌ لايخبــو) تقيم دار ثقافة الأطفال  إصبوحة تأبينية إحتفائية بالفقيدين , الكاتب والمترجم الموسـوعي  د.شـفيق مهدي، ورسـام الطفولة والكاريكاتيـر  بسـام فــرج.

ويشارك في الاصبوحة التي تقام برعاية وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار نوفَل أبورغيف نخبة من الادباء والكتاب وزملاء الراحلَينِ وكوادر مجلتي والمزمار.

يذكر أن التأبين سيقام في العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء الموافق 2021/4/6 على قاعة (النوارس)  في مقر الدار مقابل متنزه الزوراء .

 

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