المستقلة/-تبدأ السودان غداً، الثلاثاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 بلقاح “أكسفورد- استرازينيكا”، وذلك بإطلاق حملة تطعيم الكوادر الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي الفيروس، وعلاج المصابين بالمستشفيات، وأماكن العزل.

ومن المقرر أن تشمل حملة التطعيم الأولى، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحي، ومن يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس، من تزيد أعمارهم عن 45 عاماً، ومن هم مصابون بأمراض مزمنة بالإضافة إلى قوات الشرطة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الصحة السوداني د. عمر محمد النجيب.

وقالت د. سجى فاروق، مديرة الصحة والتغذية في منظمة اليونيسيف، للإعلامية صبا عودة على قناة “الشرق للأخبار” اليوم الإثنين، إنَّ السودان تلقَّى الأربعاء الماضي 828 ألف جرعة من اللقاح عبر برنامج التلقيح العالمي “كوفاكس”، لتعد بذلك أوَّل دولة بالشرق الأوسط تحصل على لقاحات من المبادرة.

وقالت سجى: “نتوقَّع في النصف الأول من 2021 أن نستلم في السودان جرعات إضافية ليصل المجموع إلى 2.9 مليون جرعة.