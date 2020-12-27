الثلاثاء المقبل..وزير الطاقة الإيراني يزور العراق

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المستقلة/- يعتزم وزير الطاقة الايراني زيارة العراق خلال الأسبوع الجاري لبحث تصدير ا يعتزم وزير الطاقة الايراني زيارة العراق خلال الأسبوع الجاري لبحث تصدير الغاز والمستحقات المترتبة.
وقالت وزارة الكهرباء العراقية، إن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق الثلاثاء المقبل وسيحضر اجتماعاً في مقر الوزارة لبحث نسب الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع الجانب الإيراني”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن الوزارة تنتظر مجلس الوزراء لإقرار المستحقات وتعويض وزارة النفط بالغاز المفقود.

وأشارت الوزارة إلى أن “الحديث عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في حال تقليل الغاز من الجانب الايراني عارٍ عن الصحة”.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها من المنتج الوطني من إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالوقود السائل والغاز الوطني.لغاز والمستحقات المترتبة.
وقالت وزارة الكهرباء العراقية، إن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق الثلاثاء المقبل وسيحضر اجتماعاً في مقر الوزارة لبحث نسب الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع الجانب الإيراني”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن الوزارة تنتظر مجلس الوزراء لإقرار المستحقات وتعويض وزارة النفط بالغاز المفقود.

وأشارت الوزارة إلى أن “الحديث عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في حال تقليل الغاز من الجانب الايراني عارٍ عن الصحة”.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها من المنتج الوطني من إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالوقود السائل والغاز الوطني.

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