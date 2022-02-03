الثلاثاء المقبل موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري العراقي

المستقلة / – اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن موعد انطلاق مباريات الدور الأول من المرحلة الثانية للدوري الممتاز في الثامن من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة في بيان، ان يوم الثلاثاء المقبل سيشهد اقامة خمس مواجهات كروية، ففي الساعة الواحدة والنصف يضيف نوروز على ملعبه في السليمانية فريق نادي زاخو، وعلى ملعب التاجي يضيف فريق الكهرباء فريق امانة بغداد.

وأشارت إلى أن نفط البصرة يضيف على ملعب الفيحاء فريق نادي الكرخ في الساعة الثالثة و45 دقيقة عصرا، وعلى ملعب ميسان يضيف نفط ميسان فريق النفط في الساعة السادسة مساءً، وفي لقاء جماهيري يضيف الطلبة على ملعب الشعب المتصدر فريق الشرطة في الساعة الثامنة و15 دقيقة.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي الأربعاء بإقامة أربع مباريات يستهلها فريقا الديوانية والنجف على ملعب الأول في الساعة الواحدة و45 دقيقة، وعلى ملعب الكفل يضيف القاسم في الساعة الثانية فريق القوة الجوية، وعلى ملعب سامراء يضيف اصحاب الارض والجمهور فريق نفط الوسط في الساعة الثانية ظهراً، واربيل يضيف في الساعة الرابعة و15 دقيقة على ملعبه فريق نادي الميناء.

وتقام مباراة واحدة يوم الخميس المقبل في ختام الجولة تجمع فريق نادي الصناعة بضيفه فريق الزوراء على ملعب الأول في الثانية ظهراً.

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الاولى برصيد 53 نقطة، يليه فريق نادي الطلبة برصيد 37 نقطة، ثم نفط الوسط بنفس الرصيد لكن يتأخر عنه بفارق الاهداف، والزوراء رابعاً برصيد 35 نقطة، والقوة الجوية خامساً برصيد 34، وزاخو سادساً برصيد 30 نقطة.