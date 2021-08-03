الثقافة تفتح باب التقديم لجائزة الإبداع العراقي لعام 2021

المستقلة/- أعلنت وزارة الثقافة عن انطلاق جائزة الإبداع العراقي بدورتها السادسة لعام ٢٠٢١

وتضمنت الجائزة هذا العام حقول ( الرواية،الترجمة،أدب الطفل،التأليف الموسيقي،الرسم،الفلم)

وبينت شروط ومتطلبات الترشيح لجائزة الإبداع العراقي في دورتها السادسة 2021

أن يكون العمل المقدم تم إنجازه في السنوات (2021-2020 ) .

لا تقبل الأعمال التي سبق لها الفوز في أي جائزة أخرى- محلية أو عربية أو عالمية.

الكتب المقدمة ضمن حقلي (الرواية – أدب الطفل) تكون صادرة من دار نشر معتمدة

ودعت الوزارة الراغبين بالترشح الى ملأ استمارة الترشيح وارفاقها بالسيرة الذاتية ، على أن يقدم المرشح ثلاث نسخ من الكتاب المطبوع ، صادر من دار نشر معتمدة في فرعي(الرواية – أدب الطفل) .

كما تقدم ثلاث نسخ مطبوعة من العمل المترجم وأصل الترجمة، و تقدم ثلاث نسخ مطبوعة من (النوتة الموسيقية) مع قرص مدمج مسموع لحقل التأليف الموسيقي.

وأشارت التعليمات الى عدم الجواز للمتقدم الاشتراك بأكثر من حقل من حقول الجائزة ، مبينة أن الأعمال المقدمة لنيل الجائزة لا ترجع سواء أفازت أم لم تفز باستثناء حقل (الرسم).

ويحق للجنة العليا حجب الجائزة عن أي حقل إن لم يكن مستوفياً للشروط والمعايير الموضوعة من قبل اللجنة العليا .

ودعت الوزارة الى ارسال الترشيحات إلى مقر وزارة الثقافة / شارع حيفا/ قسم الفعاليات الثقافية المركزية / شعبة جائزة الابداع العراقي، منوهة الى أن باب الترشيح يغلق في 15-8-2021.