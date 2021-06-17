الثقافة تعمل على احياء الشريط التراثي المحاذي لنهر دجلة وتحويله الى دور ثقافية

المستقلة/- تعملُ وزارة الثقافة والسياحة والاثار بالتنسيق مع منظمة (أليف) الدولية، على احياء الشريط التراثي المحاذي لنهر دجلة وتحويله الى دور ثقافية.

وقال مسؤول الاعلام في الهيئة العامة للاثار والتراث بالوزارة حاكم الشمري في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الهيئة نسقت مع منظمة (أليف) لاعادة تأهيل الشريط الثقافي المحاذي لنهر دجلة بين منطقتي الميدان والباب الشرقي”، مضيفا انه “يتم حاليا اعداد دراسة خاصة باعادة تأهيل دار الحكومة القديم والمدرسة المستنصرية ودار الوالي والقصر العباسي والقشلة وخان مرجان”.

وكان وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، قد اعلن في نيسان الماضي عن رغبة الحكومة العراقية بمشاركة السعودية في ترميم الشريط الثقافي على ضفاف دجلة والممتد لمسافة (2–3) كم ويشمل شارع المتنبي وعددا من المساجد التراثية والمدرسة المستنصرية والقصر العباسي.

واكد الشمري “اتجاه الوزارة للنهوض بواقع تلك المباني التراثية الهامة باعتبارها موروثا ثقافيا قريبا من شارع المتنبي”، مشيرا الى ان “خان مرجان بحاجة الى تأهيل اثر التشققات الحاصلة به بسبب ارتفاع المياه الجوفية ودار الحكومة الذي تمت سرقة محتوياته وتعرضه للدمار بشكل كبير ومؤسف بعد العام 2003”.

وافصح الشمري في السياق ذاته عن انه “سيتم اعطاء دار الوالي الى الفنان نصير شمة ليكون دارا للعود لتدريب الهواة على آلة العود من اجل تعزيز الجانب الثقافي للبلاد خاصة في تلك المناطق بدلا من ان تكون تلك الدور مهجورة”، مؤكدا ان “كل تلك الدور التراثية ستعنى بها منظمات ثقافية متخصصة بعد اعادة تأهيلها”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الرافدين : تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات في بغداد والمحافظات

اقتصادية

ارتفاع أسعار الذهب بعد أكبر خسارة في خمسة أشهر الماضية

اخبار العراق

وزارة التربية تقرر اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية

اخبار العراق

تجار يحذرون من تأخير..اكثر من 12 جهة تابعة للوزارات لاصدار المعاملات الجمركية

اخبار العراق

الصناعة : وجود مفاوضات مع شركة جنرال الكتريك لانتاج سبالت محلية

اخبار العراق

الثقافة تعمل على احياء الشريط التراثي المحاذي لنهر دجلة وتحويله الى دور ثقافية

اخبار العراق

اخيرا وبعد طول انتظار ..ادراج مصفى كركوك الاستثماري ضمن المشاريع المتلكئة

اخبار العراق

اخيرا وبعد طول انتظار ..ادراج مصفى كركوك الاستثماري ضمن المشاريع المتلكئة

اخبار العراق

انخفاض أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

وفاة الفنان البحريني باسل أحمد بعد صراع مع المرض

اخر الاخبار

فيديو.. زواج هند البحرينية من نجم السلة اللبناني كريم عز الدين

اخر الاخبار

بعد 30 عاماً.. قبلة بين عادل إمام وعلا رامي تثير جدلاً

ثقافة وفنون

صور.. حورية فرغلي تعود للشاشة من جديد بعد نجاح عمليات أنفها

اخر الاخبار

فيديو وصور.. مصطفى قمر يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن

ثقافة وفنون

هاني شاكر يصدم جمهوره فى أحدث ظهور له

اخر الاخبار

صحة ميسان  تتلف ١٣ طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك

اخبار العراق

وفد الشركة الصينية للاجهزة الطبية يزور صحة ميسان