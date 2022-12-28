الثقافة تجهز 35 فندقاً في البصرة لاستقبال وفود وجماهير خليجي 25

المستقلة/- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار عن تجهيز 35 فندقاً في محافظة البصرة، لاستقبال وفود وجماهير خليجي 25 الذي سينطلق في السادس من كانون الثاني المقبل، فيما وضعت جدولاً لزيارة المواقع السياحية في المحافظة .

وقالت مدير إعلام الوزارة زهرة الجبوري، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الأربعاء :” بإشراف مباشر من قبل وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، تواصل الوزارة استعداداتها لبطولة خليجي 25 في البصرة وإكمال ما يتعلق بإنجاز المرافق السياحية مثل الفنادق والمضايف والمقاهي”، مبينة أن” الوزارة جهزت 35 فندقاً تابع لهيأة السياحة لاستقبال الوفود الخليجية والجماهير التي ستكون حاضرة في البطولة “.

واضافت الجبوري أن” وفداً من الوزارة يتابع في البصرة آخر الاستعدادات، وتم وضع جدول لزيارة المواقع السياحية للمحافظة منها كورنيش العشار والمتحاف الحضارية والتاريخية و الشناشيل والأماكن الترفيهية كشارع الجزائر والطويسة وغيرها بالاضافة الى المولات والأسواق وأماكن الجولات النهرية في شط العرب وكذلك المناطق المهمة كجامعة المعقل وقبة الموانئ وأماكن متفرقة في أقضية البصرة مثل شجرة آدم في القرنة وبساتين ابو الخصيب وبيت الشاعر الكبير بدر شاكر السياب و أهوار البصرة، وتم إعداد فقرة افتتاحية من قبل الفرقة الفنية الشعبية المعروفة بفرقة الخشابة وغيرها الكثير من الفعاليات الأخرى”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

كبير المستشارين يحدد امرين لاستدامة الناتج المحلي وخفض معدلات البطالة

اخبار العراق

وزيرُ النفط يشيد بقرارِ تثبيت موظفي العقود

اخر الاخبار

الواتساب سيوقف خدمة الرسائل عن 49 طرازا من الهواتف الذكية

اخر الاخبار

تشيلسي يقدم عرض لشراء إنزو فيرنانديز من بنفيكا بـ 105 مليون

اخر الاخبار

طقس العراق .. توقع تصاعداً الضباب بدءاً من الغد

اخر الاخبار

تقرير .. العراق ثانياً في صادرات النفط إلى تركيا خلال تشرين الاول

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مخططات السفارة ورومانوفسكي لاستهداف منظومة القيم وتفكيك الاسرة العراقية

اخبار العراق

الثقافة تجهز 35 فندقاً في البصرة لاستقبال وفود وجماهير خليجي 25

اخبار العراق

حراك لتشكيل اطار تنسيقي “سني” لمواجهة طموحات الحلبوسي

اخر الاخبار

الواتساب سيوقف خدمة الرسائل عن 49 طرازا من الهواتف الذكية

اخر الاخبار

تشيلسي يقدم عرض لشراء إنزو فيرنانديز من بنفيكا بـ 105 مليون

اخر الاخبار

طقس العراق .. توقع تصاعداً الضباب بدءاً من الغد

اخر الاخبار

تقرير .. العراق ثانياً في صادرات النفط إلى تركيا خلال تشرين الاول

اخر الاخبار

تقرير .. العراق ثانياً في صادرات النفط إلى تركيا خلال تشرين الاول

اخبار العراق

عثمان : اتخاذ السوداني خطوات عملية سيسهم بتعزيز الثقة مع الاقليم

اخبار العراق

بسبب تذبذب اسعار الدولار.. العراق مقبل على ركود اقتصادي كبير

اخبار العراق

المرور تستعد تستعد لاعتماد نظام إلكتروني لانجاز 15 الف معاملة

اخبار السعودية

السعودية تؤكد وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته

اخبار العراق

خبير يحذر من انتقال الاقتصاد العراقي الى موقف أخطر

اخر الاخبار

بسبب ستاربكس .. الأجهزة الأمنية تستنفر في العراق

اخر الاخبار

امريكا تدرس تشديد قواعدها على الوافدين من الصين

اخبار العراق

محلل : واشنطن تضغط على حكومة السوداني بهدف الحصول على مكاسب

اخر الاخبار

غدا الخميس .. الحكومة العراقية تطلق رواتب المتقاعدين والعسكري