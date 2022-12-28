الثقافة تجهز 35 فندقاً في البصرة لاستقبال وفود وجماهير خليجي 25

المستقلة/- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار عن تجهيز 35 فندقاً في محافظة البصرة، لاستقبال وفود وجماهير خليجي 25 الذي سينطلق في السادس من كانون الثاني المقبل، فيما وضعت جدولاً لزيارة المواقع السياحية في المحافظة .

وقالت مدير إعلام الوزارة زهرة الجبوري، في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الأربعاء :” بإشراف مباشر من قبل وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، تواصل الوزارة استعداداتها لبطولة خليجي 25 في البصرة وإكمال ما يتعلق بإنجاز المرافق السياحية مثل الفنادق والمضايف والمقاهي”، مبينة أن” الوزارة جهزت 35 فندقاً تابع لهيأة السياحة لاستقبال الوفود الخليجية والجماهير التي ستكون حاضرة في البطولة “.

واضافت الجبوري أن” وفداً من الوزارة يتابع في البصرة آخر الاستعدادات، وتم وضع جدول لزيارة المواقع السياحية للمحافظة منها كورنيش العشار والمتحاف الحضارية والتاريخية و الشناشيل والأماكن الترفيهية كشارع الجزائر والطويسة وغيرها بالاضافة الى المولات والأسواق وأماكن الجولات النهرية في شط العرب وكذلك المناطق المهمة كجامعة المعقل وقبة الموانئ وأماكن متفرقة في أقضية البصرة مثل شجرة آدم في القرنة وبساتين ابو الخصيب وبيت الشاعر الكبير بدر شاكر السياب و أهوار البصرة، وتم إعداد فقرة افتتاحية من قبل الفرقة الفنية الشعبية المعروفة بفرقة الخشابة وغيرها الكثير من الفعاليات الأخرى”.