الثقافة البرلمانية تناقش موضوعة التجاوزات على المواقع الاثرية

المستقلة/- ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والاثار البرلمانية بحضور رئيس الهيأة العامة للاثار والتراث ليث مجيد حسين و مدير عام التحريات والتنقيبات علي شلغم ومدير القانونية علي عبد المجيد موضوعة التجاوزات على العقارات المملوكة للهيأة العامة للآثار والتراث في العراق عموما ونينوى بشكل خاص.

وقال حسين ان اللجنة ناقشت حسم موضوع امكانية منح قطع اراضي سكنية لموظفي اثار وتراث نينوى وعلى ضوء ذلك تشكلت لجنة من الهيأة العامة للآثار والتراث برئاسة مدير عام التحريات والتنقيبات وعضوية قسم القانونية وعضوين من مفتشية اثار نينوى.

واضاف كما ناقشت اللجنة حسم موضوع التجاوزات على عقارات الاثار والتراث في نينوى وبالتحديد فيما يسمى السجاد والسيراميك وفق القانون.

واشار رئيس هيأة الآثار الى ان اللجنة في اجتماعها اكدت تطبيق مقررات مؤتمر لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية فيما يتعلق بتعظيم الموارد المالية للدولة ومنع التجاوز المستمر على العقارات وذلك من خلال استئناف السير باجراءات التاجير فيما يخص العقارات الواقعة خارج المواقع الاثرية ومحرماتها.

واوضح ان اللجنة اكدت أيضا ضرورة الاستثمار الامثل لزيارة البابا الى العراق و حث الحكومة من اجل رعاية وصيانة المواقع الاثرية والتراثية وجعلها جاهزة لاستقبال السياح والمهتمين بالعمل الاثاري على مستوى العالم.