التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات

المستقلة /- ساعات قليلة ويبدأ العام الجديد 2021 ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة ومعرفة ما يحمله لهم العام الجديد من خلال قراءة توقعات الأبراج، ولأن الجانب المالي والمادي من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص كشف الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد عن أبرز التوقعات المالية للأبراج في 2021..

-برج الحمل

عام 2021 لم يكن للتمويل الحاكم للمنزل أي تأثيرات كوكبية كبيرة ومن ثم لن يكون هناك الكثير مما يدعو للقلق بشأن هذه المنطقة الخاصة بك، ابق في حدود ميزانيتك، ولا تبالغ في الإنفاق وادخر البعض وابحث عن طرق لتصفية الديون.

على مدار العام ، ستكون قادرًا على تحسين تدفقاتك المالية ولكن بطريقة بسيطة فقط لا تتوقع مكاسب في الوقت الحالي، كن حذرًا هذا العام ليس هو الوقت المناسب للمخاطرة بالأمور المالية.

– برج الثور

سيكون الوضع المالي لشباب برج الثور متوسطًا تمامًا خلال عام 2021، ولا توجد تغييرات كبيرة متوقعة خلال الفترة القادمة في هذا المجال، من المحتمل أن يواجه بعض السكان الأصليين بعض الحظ وتدفق الثروة هذا العام.

تجنب أسلوب الحياة الباهظ والمشتريات الفاخرة خلال هذه الفترة، هذا ليس الوقت المناسب ،ستقع في وقت لاحق في اضطراب مالي.

-برج الجوزاء

ستعطي بعض صفقاتك المالية السابقة عوائد جيدة، التحركات الحذرة ستضمن أن يديك ممتلئة هذه الأيام على الرغم من احتمال حدوث عقبات في بعض الأحيان إلا أنك ستوقف المد بفضل إرسالك الدقيق، لا تلجأ إلى أي أعمال مضاربة لأن الأموال الكافية قد تغريك على الانغماس فيها، فقط العمل الجاد والالتزام سيباركك بموارد مالية أفضل، بعض النفقات المتعلقة برفاهية الأسرة وشراء العقارات أو المركبات الفاخرة على الأرجح، العام هو الوقت المناسب لبدء تحصيل الأموال المستحقة لك لفترة طويلة، قريبًا قد تكون في أمس الحاجة إليهم.

-برج السرطان

خلال عام 2021 ، لن يجد مواليد السرطان أي مشكلة في مواردهم المالية، ستلتزم بخطط ميزانيتك ويأتي تدفق الأموال من عدة جهات غير متوقعة خلال العام، ومع ذلك مع مرور العام قد تواجه عقبات مالية وبالتالي يمكنك الاعتماد عليها عندما تكون يديك ممتلئة.

قد يحصلون على التمويل من خلال الإرث أو الزواج هذه الأيام، ستساعدك طبيعتك الدبلوماسية على كسب المزيد من المال، ومع ذلك يُطلب من مواليد السرطان توخي الحذر في شؤونهم المالية حيث قد تنغمس في بعض الأحيان، احذر من المصاريف غير المتوقعة العالقة دون علمك.

-برج الأسد

سيظل وضعك المالي مستقرًا، لن تكون هناك مشاكل مالية كبيرة حولها ومع ذلك ، قد يميل مواليد الأسد إلى الانغماس في بعض الأحيان، إذا كنت مدينًا بالفعل ابتعد عن كل الإغراءات السداد يؤثر عليك.

تعود الأموال المستحقة لك الآن ولن يكون هناك أي نفقات غير مرغوب فيها، أولئك الذين يعملون في الخدمات سيشهدون زيادة في أجورهم، إذا دخلت في مجال الأعمال فستكون مكاسبك أفضل، كما أن الاستثمارات طويلة الأجل ستعطي عوائد جيدة مع انتهاء العام ، ستكون على أرض صلبة .

-برج العذراء

ابتعد عن المخاطر أو صفقات المضاربة في الوقت الحالي ، ليس هناك الكثير من الحظ والثروة ولكن العمل الشاق سيؤتي ثماره، إذا لم تكن حذرًا فقد ينهار الجدول المالي في أي وقت، اتخذ خطوات مالية دقيقة على مدار العام.

-برج الميزان

يستمر بلوتو في إحداث فوضى في أموالك لذا كن حذرًا من تحركاتك، ابتعد عن المضاربة والمشتريات عالية القيمة حتى الآن على مدار العام ، يميل مواليد الميزان إلى القيام ببعض التحركات الخاطئة فيما يتعلق بالخطط المالية ، ووضع الميزانية والالتزام بها.

-برج العقرب

سيتمكن مواليد برج العقرب من الاستقرار في وضع مالي مناسب، سيكون هناك تدفق جيد للأموال ولن يتم رؤية أي نفقات كبيرة غير مرغوب فيها، سيأتي لك بعض الحظ والثروة قم بالمغامرة في عمليات شراء عالية القيمة مثل شراء منزل أحلامك أو سيارة، لا تحصل على موارد مالية أفضل كما هو الحال الآن ، وبالتالي يمكنك الاستفادة منها.

-برج القوس

ربما كان مواليد القوس يعانون من حالة مالية صعبة لبعض الوقت الآن، لكن هذا العام بمساعدة كوكب المشتري كوكب التوسع والحظ أصبحوا في وضع مالي مناسب، لكن كن حذرًا بشأن تحركاتك وابتعد عن النفقات غير المرغوب فيها وقم بوضع خطة مالية طويلة الأجل.

ستبدأ جميع جهودك واستثماراتك السابقة في تحقيق ثمارها وسيكون هذا مفيدًا في أوقات الحاجة، ومن ثم سيكون هذا وقتًا رائعًا للحفاظ على التوازن المالي.

-برج الجدي

لعام 2021 ، يتم التخلص من الكواكب بشكل إيجابي بحيث يكون وضعك المالي آمنًا وسليمًا، سيكون هناك تدفق جيد للأموال من جهات مختلفة، الأمر متروك لك لتقرر ما إذا كنت ستذهب لاستثمارات للنطاق المستقبلي أو سوف تتفاخر، فقط كن حذرا من تحركاتك.

قد يتم شطب قروضك المعدومة من بعضكم ، وقد يحصل البعض الآخر على إرث كبير ومع ذلك قد يحصل آخرون على زيادة في الأجور.

-برج الدلو

ينصح مواليد الدلو بالعيش في حدود إمكانياتهم وعدم الانغماس في الرفاهية في الوقت الحالي، مع تقدم العام سيكون تدفق الأموال أفضل وستكون أموالك ثابتة، سيتم تلبية نفقاتك الروتينية ولكن بعد ذلك لن يتبقى الكثير للادخار.

-برج الحوت

يعد عام 2021 بأن يكون عامًا مليئًا بالوفرة بالنسبة لمواليد الحوت من حيث الموارد المالية، سيكون هناك تحسن في نمط حياتك وستستقر أيضًا على بعض الخطط الاستثمارية طويلة الأجل، ولكن احذر بعد ذلك من النفقات غير المرغوب فيها والإفراط في التساهل مع أموالك.