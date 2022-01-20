التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار الموجة القطبية في أنحاء واسعة من البلاد

التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار الموجة القطبية في أنحاء واسعة من البلاد

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار الموجة القطبية في أنحاء واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة لتنتهي يوم الاثنين المقبل.

وقال المتنبئ الجوي، محمد الدوري، في توضيح تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “خرائط الطقس تشير إلى أن العراق سيغرق في ظروف شديدة البرودة، حيث يضرب الهواء القطبي بشدة مع تساقط للأمطار في مناطق عديدة وثلوج شمالاً وغربًا”.

وأوضح أن “الكتلة الهوائية القطبية اجتاحت العراق من الناحية الشمالية والغربية ليلة أمس مواكبة لمنخفض جوي قطبي وسيــــزداد تأثيرها خلال اليوم، حيث تتحرك فوق وسط وشمال العـــــراق لتســــفر عن إنخفاض بالغ في درجات الحرارة في مــــناطق واسعة بما في ذلك بغداد”.

وأضاف الدوري، أن “الثلوج تتساقط اليوم في مناطق واسعة من محافظات نينوى وأربيل بما في ذلك مدن الموصل وأربيل وستشهد مرتفعات أربيل ودهوك بالإضافة إلى شمال غرب نينوى ومناطق سهل نينوى ثلوجًا كثيفة وعواصف ثلجية، وستنتقل الثلــــوج تدريجيًا لتطــال عموم كــــركوك والسلــيمانية مع تأثر عموم أرجاء مرتفعات الســـــليمانيــة وشمال شـرق كركوك بعواصف ثلجية”.

وأشار الراصد الجوي، أن “أرجاء عدة من المنــاطق الوسطى والغربية ومــــنها اقصى شمال شرق صلاح الـدين واقصــى شــــمال ديالى وغرب وشمال غرب الأنبار ستشهد زخــــــات من الثلوج أو الأمطار المخلوطة بالثلوج بشكل متفرق خلال اليوم”.

كما بين الدوري، أنه “خلال الليل تكون الأجواء باردة جدًا إلى قارسة البرودة، ودرجات الحرارة تهوي إلى مستويات التجمد في العراق برمته تقريبًا وتنتشر ظروف التجميد العميق شمال وغرب ووسط البلاد”.

وبشأن درجات الحرارة خلال اليوم فانها ستكون على النحو الآتي:

● المنطقة الشمالية [ °2- | °5 ] درجة مئوية

● المنطقة الوسطى [ °6 | °10 ] درجة مئوية

● المنطقة الجنوبية [ °10 | °13 ] درجة مئوية

● المنطقة الغربية [ °4 | °8 ] درجة مئوية

وبالنسبة ليوم غد الجمعة، فقد اشار الراصد الجوي، إلى أن “الكتلة الهوائية القطبية تتعمق فجر يوم الجمعة لتصل تأثيراتها إلى كل المناطق الجنوبية من العراق لتفرض الكتلة الهوائية القطبية سيطرتها على العراق كُله من شماله إلى جنوبه”.

وبشأن موعد انتهاء الموجة القطبية، قال الدوري إنها: “ستنقضي يوم الاثنين المقبل ولكن تبقى الأجواء شتوية إعتيادية باردة في عموم الاقسام من العراق ولاسيما الشمالية والغربية والوسطى”.