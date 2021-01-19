التنافس الانتخابي .. حملات تسقيط واتهامات متبادلة

المستقلة/ سرى جياد/.. رغم أن الإعلان عن تأجيل موعد الانتخابات النيابية التي كان مقررا لها ان تجري في حزيران المقبل، الا ان الكتل والأحزاب المتنافسة قد باشرت حملاتها بوقت مبكر، بما في ذلك حملات تسقيط واتهامات متبادلة.

عضو لجنة العلاقات الخارجية بيار طاهر اعتبر في تصريح لـ(المستقلة) انه “من الطبيعي وجود تسقيطات في الانتخابات”، منوها الى “ان هناك موادا قانونية في قانون الانتخابات لمجلس النواب المرقم 9لسنة 2020وينبغي على المفوضية ان تقوم بمراقبة جميع الاطراف ومعرفة مدى التزامهم بقواعدالسلوك المهني وقواعد العملية الانتخابية”.

ورأى طاهر أن “خروج بعض الكيانات او المرشحين عن قواعد السلوك المهني سوف يعرضهم الى عقوبات وفق قانون الانتخابات.”

واضاف “نامل من جميع الاطراف ان تلتزم بالقواعد التي وضعتها الموفوضية من اجل الخروج بانتخابات شفافة ونزيهة ونعتقد بان من حق المواطن ان يحصل على معلومات دقيقة وصحيحة زائدا استخدام بعض المرشحين والأطراف لاطراف اخرى بغية تسقيطها ونعتبر بأن المفوضية ينبغي ان تصدر نظاما للحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية مستندة لابلاغ قانون الانتخابات الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب العراقي.

من جانبه قال رئيس البرلمانيين منتصر الإمارة” من تجربتنا في الانتخابات السابقة تزداد وتيرة التسقيط السياسي بشكل مرعب وطالبنا كثيرا بضرورة تشريع عقوبات على كل من يمارس هذه العملية اللا اخلاقية ولان كل الكتل السياسية تقريبا تمارس هذا الدور لتوفر قدارت مادية وماكنة اعلامية هائلة لديهم لذا لم يبادروا الى تشريع يحفظ سمعة وشأن المرشحين وان الضحية الكبرى دائما هي القوى السياسية الناشئة والافراد المستقلين من المرشحين لضعف ادواتهم الاعلامية”

اما عضو لجنة الطاقة النيابي بهاء النوري فأعرب عن أسفه لوجود تسقيط للسياسيين بشكل عام وقال “ان هذا التسقيط ليس فقط في الحملات الانتخابية بل هو مستمر ومناكفات تحدث بين السياسيين بسبب الاختلاف بين القوى بشكل دائم ليس فقط مع الحملات الانتخابية، مما يؤدي الى حرب إعلامية وهذه الحرب غير مبنية على اصول وقواعد انما هي حرب تسقيطية وهذا الموضوع يحصل عندما تقترب الانتخابات بظهور اشياء حقيقية اوغيرحقيقية تثار على بعض القادة السياسيين من المتصدين للعمل السياسي بالعراق”.

واكد ان “هذه عملية تحدث مع بداية الحملات الانتخابية “، مؤكدا انه “يفترض بالاعلام والحكومة السيطرة على المواقع التي تنشر اخبارا تسقيطية وتحاسبها من اجل تفاديها.”