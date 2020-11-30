التميمي يكشف عن حملات مسح ميداني للمواطنين والطلبة والهيآت التدريسية
المستقلة / – كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عن حملات مسح ميداني للمواطنين والطلبة والهيآت التدريسية.
وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أن”التميمي ترأس اجتماعاً في دائرة مدينة الطب مع الفريق الإعلامي الطبي لمناقشة مستجدات جائحة كورونا والاجراءات الصحية مع بدء العام الدراسي الجديد”.
وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع ” أهمية الدور الإعلامي في عملية تثقيف المجتمع لمواجهة الجائحة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد وقدوم موسم الشتاء وتزايد حالات الإصابة في الدول المجاورة ودول العالم ،”مشيراً إلى “قيام الوزارة ودوائرها بحملات المسح الميداني الفعال للمواطنين والذي رافقته حملات إعلامية توعوية وتوجيه الفرق الصحية لفحص الهيآت التدريسية والطلاب من كافة المراحل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وللوقاية من فيروس كورونا المستجد”.
ودعا التميمي بحسب البيان”إلى تكثيف الجهود والتعاون مع وسائل الإعلام ونقل الأخبار بمهنية ومصداقية وتوعية المواطنين بأهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض “.
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