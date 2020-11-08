التميمي يحذر من زيادة الإصابات بكورونا في موسم الشتاء في العراق

المستقلة / – أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أن العراق لايزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما حذر من زيادة الإصابات في موسم الشتاء.

وقال التميمي في حوار تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “ العراق لا يزال في الموجة الأولى ومنذ ثلاثة أشهر يسجل نسب شفاء أما أعلى أو متساوية مع حالات الاصابات، والوضع حتى الآن تحت السيطرة في ما يخص إجراءات وزارة الصحة”
واعرب التميمي عن “مخاوفه من اتساع الإصابات مع بدء موسم الشتاء وتهاون المرضى أو المواطنين بالالتزام بتعليمات الوقاية الذي قد يؤدي الى زيادة نسبة الاصابات ،ولا سيما مع تزايد الاصابات بكورونا في دول العالم ودول الجوار كالأردن ،وايران ،وتركيا”.
وأوضح وزير الصحة، أنه “مع انتشار الوباء العالمي وزيادة الاصابات وحالات الوفيات ، فإن نسبة الشفاء في العراق بلغت 86 بالمئة ،وهذا مؤشر جيد ،ولكننا نحتاج إلى تعاون المواطن للسيطرة على هذا الوباء”.

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