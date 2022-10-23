التميمي : رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كامل كابينته الوزارية

المستقلة/- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، مدى إمكانية رئيس الوزراء المكلف ان يقدم جزء من كابينته الوزارية بالوكالة، لافتا الى أهمية تقديم المنهاج الوزاري الى البرلمان.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المادة ٧٧ من الدستور قد اكدت ان (مايشترط في الوزير هو مايشترط في النائب) بأن يكون حاصل على الشهادة الجامعية وان لايقل عمره عن ٢٨ سنة وغير مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف، ولم يحدد الدستور عدد الوزارات”.

وأضاف ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كل كابينته الوزارية انما يمكن أن يقدم قسما منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة ال٣٠ يوما ويمكن ان يكون قسما منهم أصالة والاخر وكالة، كما قال قرار المحكمة الاتحادية ٩٣ لسنة ٢٠١٠”.

وبين ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف يقدم منهاجه الوزاري مكتوبا الى البرلمان للاطلاع عليه بفترة مقبولة ويمكن للبرلمان بموجب المادة ٦١ من الدستور مساءلة رئيس مجلس الوزراء المكلف عند عدم تطبيق منهاجه الوزاري حيث ان مسؤوليته تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان”.

ولفت التميمي الى ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف يجب ان يلتزم بتقديم كابينته الوزارية اي اسماءهم سواء كانوا أصالة او وكالة مع سيرهم الذاتية للاطلاع عليها، وتقوم رئاسة البرلمان بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف بإرسال كتب الى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعات، وهذا امر مهم حتى لانكوم أمام حالات خاطئة مستقبلا”.