التميمي : الاطار التنسيقي يتوصل الى تفاهمات مع السنة والاكراد

المستقلة /- كشفت النائبة عن الاطار التنسيقي ليلى التميمي،عن توصل الاطار الى تفاهمات مع المكونين السني والكردي بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، فيما أكدت استمرار المباحثات مع الكتلة الصدرية.

وقالت التميمي في حوار تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الاتفاقات مازالت قيد التشاور، ومازال الإطار التنسيقي مستمراً بالمباحثات مع جميع الكتل السياسية ومن بينها الكتلة الصدرية”.

وأضافت، أن “الإطار التنسيقى لديه العديد من التفاهمات مع الجانبين الكردي والسني، ومازالت المباحثات جارية مع الكتلة الصدرية”.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني أكد في وقت سابق، ضرورة مشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، مشددا على أهمية حصول توافق شيعي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تقرير : “كوفيد-19” يتسبب بالسكتات الدماغية وانسداد الأوعية في الدماغ

اخبار السعودية

ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي يستأنف عملها في السعودية

اخبار العراق

بسبب الاخطاء.. الاطار التنسيقي يرجح الغاء جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان

اخبار العراق

لاعادة ترتيب البيت الشيعي.. اطراف سياسية تدعو الاطار والتيار للتفاهم وحل الخلافات

اخبار العراق

التعليم العالي تعلن بدء التقديم الالكتروني على التعليم الموازي

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع تساقط ثلوج في المنطقة الوسطى بدءاً من الأربعاء

اخبار العراق

قانوني : المدد الدستورية ستتغير اذا أصدرت المحكمة قراراً لالغاء الجلسة الاولى

اخبار العراق

قانوني : المدد الدستورية ستتغير اذا أصدرت المحكمة قراراً لالغاء الجلسة الاولى

اخبار العراق

التميمي : الاطار التنسيقي يتوصل الى تفاهمات مع السنة والاكراد

اخبار العراق

مصدر : هادي العامري سيلتقي مسعود برزاني لمناقشة ملف الكتلة الاكبر

اخر الاخبار

اليوم.. منتخب العراقي يجري أولى تدريباته استعداداً لوديّة أوغندا

اخر الاخبار

دراسة : سلالة “أوميكرون” تفقد قدرتها على الاستمرار بشكل أسرع على السيراميك

اخر الاخبار

مساء اليوم.. اطلاق حفل توزيع جوائز الـ “فيفا” لأفضل لاعب كرة قدم 2021

اخر الاخبار

اسعار النفط تواصل ارتفاعها وتتجه نجو مستوى 87 دولار للبرميل

اخبار العراق

الرافدين : استمرار دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات

اخبار العراق

استثمار النجف : المالية والتخطيط تعرقلان مشروع الطاقة الشمسية في المحافظة

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات