التميمي : الاطار التنسيقي يتوصل الى تفاهمات مع السنة والاكراد

التميمي : الاطار التنسيقي يتوصل الى تفاهمات مع السنة والاكراد

المستقلة /- كشفت النائبة عن الاطار التنسيقي ليلى التميمي،عن توصل الاطار الى تفاهمات مع المكونين السني والكردي بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، فيما أكدت استمرار المباحثات مع الكتلة الصدرية.

وقالت التميمي في حوار تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الاتفاقات مازالت قيد التشاور، ومازال الإطار التنسيقي مستمراً بالمباحثات مع جميع الكتل السياسية ومن بينها الكتلة الصدرية”.

وأضافت، أن “الإطار التنسيقى لديه العديد من التفاهمات مع الجانبين الكردي والسني، ومازالت المباحثات جارية مع الكتلة الصدرية”.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني أكد في وقت سابق، ضرورة مشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، مشددا على أهمية حصول توافق شيعي.