التقاعد الوطنية تقرر احتساب مدة الفصل السياسي للمعينين على ملاك الهيئة

المستقلة/-أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، عن قرارات احتساب مدة الفصل السياسي للمعينين على ملاك الهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، انه “بعد الأجتماع الذي عُقدَ بين السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية والسيد رئيس دائرة شؤون المفصولين السياسيين التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء و اعضاء اللجنة الفرعية في هيئة التقاعد الوطنية حيث قامت الهيئة قسم أدارة الموارد البشرية برفع الوجبة الأولى من القرارات الخاصة بالمفصولين السياسيين بعد اقرار موازنة 2021 الى وزارة المالية الدائرة الادارية والمالية / الموارد البشرية لغرض أستحصال موافقة وزير المالية”.

واضاف البيان انه “بمتابعة مباشرة من السيد رئيس الهيأة ورئيس دائرة المفصولين السياسيين واعضاء اللجنة في الهيأة وحسب الأسماء في القوائم أدناه وسيتم رفع باقي الوجبات تباعاً”.