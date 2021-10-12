التعليم توجه رسالة الى الجامعات والكليات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

المستقلة/- وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، رسالة إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وإدراتها وهيئاتها التدريسية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، (12 تشرين الأول 2021)، إنه “التزاما بالتقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021، تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية وإداراتها وهيئاتها التدريسية التفاعل المسؤول والعالي مع العام الدراسي الجديد والاهتمام ببرامج الدراسات الأولية التي تتوزع على جميع مجالاتها الأكاديمية”.

واضافت، “وتعزيزا لارتباط تخصصاتها بخدمة المجتمع ومسارات التنمية فإن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على توظيف الإمكانات المتاحة لاستقبال أبنائها الطلبة وتحقيق أهدافها على مستوى الخدمات التعليمية والأساليب المعتمدة التي تقتضيها طبيعة وفلسفة البرامج العلمية في ضوء آليات الدوام التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

وتابعت، “وانطلاقا من خصوصية هذا العام الدراسي في إدارة المستجدات والانفتاح على العالم فإن الجامعات العراقية تمتلك وضوحا ورؤية في توفير بيئة إيجابية للتحصيل العلمي ومرونة إجرائية تراعي المتطلبات الجامعية وتستوعب المتغيرات بهدف تكييف حالاتها وتوظيف معطياتها في مصلحة الأداء المؤسسي والتطوير الأكاديمي”.