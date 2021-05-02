التعليم تفتح باب التقديم الى الدراسات العليا حتى الثالث من حزيران

التعليم تفتح باب التقديم الى الدراسات العليا حتى الثالث من حزيران

المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التقديم الى الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021 اعتبارا من اليوم الموافق الثاني من آيار الحالي ولغاية الثالث من حزيران المقبل.

وأوضحت الوزارة أن ألفا وتسعمئة برنامج دراسي متاح للتقديم والتنافس على وفق شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

وأشارت الى أن التقديم الإلكتروني يكون عبر منظومة دائرة البحث والتطوير (http://adm.rdd.edu.iq) وحسب ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا داخل العراق.