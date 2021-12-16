التعليم تعلن نتائج قبول الموظفين المتميزين واوائل المعاهد

المستقلة/-اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الموظفين المتميزين لكل من القناة العامة وقناة الكوادر الطبية وقناة ذوي الشهداء من خريجي المعاهد للسنة الدراسية 2022/2021 ضمن المقاعد الشاغرة.

وضمت قوائم القبول المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org) 35طالبا ضمن القناة العامة وملاكات الجيش الأبيض و١٤ طالبا ضمن قناة ذوي الشهداء.

كما أعلنت الوزارة نتائج قبول الطلبة الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد للدراستين الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2022/2021 في المقاعد الشاغرة للوجبة الاولى.

وتضمنت قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول 139 طالبا في الأقسام والكليات المناظرة أو القريبة لاختصاصهم الدقيق.