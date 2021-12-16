التعليم تعلن عن بوابة النقل لأبناء التدريسيين المقبولين مركزيا

المستقلة /- اطلقت وزارة التعليم، بوابة النقل لأبناء التدريسيين المقبولين مركزيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إنها “إطلقت البوابة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين ضمن قناة العامة للقبول المركزي”.

وأضافت أنه “يمكن الطلبة من خلال بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (اضغط هنا) اختيار القسم في الكلية التي يقبلون فيها مركزيا أو النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم شريطة أن لا يتجاوز فرق معدلهم عن الحد الأدنى للقبول في الكلية/القسم المراد الانتقال اليه عن خمسة درجات”.

وأوضحت أن “ضوابط نقل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه ضمن الملاك الدائم للجامعات الحكومية والأهلية وأبناء أصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه فقط) من المنتسبين لوزارة العلوم والتكنولوجيا وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية لكليتي الإمام الكاظم (عليه السلام) وكلية الإمام الأعظم (رحمه الله) حصرا”.

ولفت البيان إلى ان “بوابة النقل الإلكترونية تبقى متاحة الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/12/23”.