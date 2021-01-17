التعليم تطلق مجددا استمارة التقديم للتعليم الموازي في الجامعات الحكومية

المستقلة ..تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق استمارة التقديم الى التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) مجددا للتخصصات كافة للعام الدراسي 2021/2020.

والتزاما بقرار الزيادة في خطة القبول الموازي بنسبة 10% في الجامعات الحكومية فإن التقديم سيكون متاحا أمام جميع الطلبة من خريجي الأدوار الاول والثاني والثالث وأن الاستمارة الإلكترونية للتقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org) ستبقى مفتوحة الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/1/21.