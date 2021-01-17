التعليم تطلق مجددا استمارة التقديم للتعليم الموازي في الجامعات الحكومية

التعليم العالي
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المستقلة ..تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق استمارة التقديم الى التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) مجددا للتخصصات كافة للعام الدراسي 2021/2020.

والتزاما بقرار الزيادة في خطة القبول الموازي بنسبة 10% في الجامعات الحكومية فإن التقديم سيكون متاحا أمام جميع الطلبة من خريجي الأدوار الاول والثاني والثالث وأن الاستمارة الإلكترونية للتقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org) ستبقى مفتوحة الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/1/21.

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