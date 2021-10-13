التعليم تسمح للطلبة المكملين والمؤجلين بالتقديم على استمارة القبول المركزي

المستقلة/- سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلبة المكملين والمؤجلين من الدور الاول، بالتقديم على استمارة القبول المركزي للجامعات الحكومية بدراستها الصباحية، بعد تقدير كل منهم لدرجاته، مؤكدة ان اطلاق استمارة الدراسة المسائية سيتم خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الوزارة وبعد اطلاقها استمارة التقديم للقبول المركزي للدوام الصباحي الحكومي للعام الدراسي (2021 ــ 2022)، أتاحت التقديم لها من قبل خريجي السادس الاعدادي الناجحين بالدور الاول والمشمولين بالمشاركة بامتحانات الدور الثاني”.

واضاف أنه “بإمكان الطلبة المكملين والمؤجلين لبعض المواد الدراسية، التقديم لها باعتماد استمارة القبول المركزي، من خلال قيام الطالب بتقدير درجة الدروس المكمل فيها أو التي أجلها خلال امتحانات الدور الاول” .

وكانت وزارة التعليم العالي قد اطلقت امس الاول استمارة القبول المركزي، التي سيستمر التقديم عن طريقها لمدة 20 يوما، ليتم غلقها في الـ 27 من الشهر الحالي. وتابع العبودي أن “استمارة التقديم للقبول في الكليات الحكومية للتعليم المسائي، ستطلق لاحقا خلال المدة المقبلة بعد اكمال الاستعدادات الخاصة بالتقديم” .

وأكد أن “الوزارة لا تعدل استمارة التقديم لكل طالب أو يتم التلاعب بآلية قبوله، لكون عملية التقديم الكترونية بحتة، فضلا عن أن اعلان الاسماء سيكون الكترونيا من خلال المواقع الخاصة بالجامعات الحكومية” .

ويذكر ان الوزارة كانت قد اعلنت في بيان خاص عبر موقعها الالكتروني، أن “نظام القبول المركزي في قناة التقديم العامة أو قناة ذوي الشهداء، يشترط أن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنة السابقة”.

واضاف أن “الاشتراط يشمل ايضا، الطلبة العراقيين الوافدين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العراقية من مواليد 1997 وما بعده، على وفق ضوابط القبول المركزي المنصوص عليها في دليل الطالب”.

وأوضح البيان أنه “يتوجب على خريجي الدراسة الإعدادية من الفرعين التطبيقي والإحيائي ملء 50 اختيارا، وألاّ يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة، بينما يُلزم خريجو الفرع الأدبي بملء ما لا يقل عن 25 اختيارا، ولا يزيد على الـ 50، ولا يقل عدد المعاهد عن عشرة.