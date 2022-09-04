التعليم العالي : مباشرة أكثر من 28 ألف طالب دراساتهم العليا في الجامعات

المستقلة /- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن مباشرة أكثر من 28 ألف طالب دراساتهم العليا في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة ، إنه “انطلاقا من برامجها وخططها العلمية وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والتزاما بتوقيتات التقويم الجامعي للعام الدراسي 2023/2022 استقبلت الجامعات العراقية 28 ألفا و800 طالب في الدراسات العليا من الموظفين وغير الموظفين ضمن قنوات القبول العام والنفقة الخاصة والامتيازات للمباشرة والشروع بالفصل الدراسي الأول الذي يبدأ اليوم الأحد الموافق 2022/9/4 ويستمر خمسة عشر أسبوعا”.

وأضافت أن “مسارات الدراسات العليا للحصول على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه تشتمل على ألفين وثمانية وتسعين برنامجا دراسيا موزعا على التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية”.

وأكدت الوزارة بحسب البيان أن “المؤشرات الموثقة للإنتاج العلمي للجامعات وخطتها في ميدان الدراسات العليا تسير بخطى إيجابية محليا وعالميا”، مشيرة الى أنها “تعتمد سياسة التكامل وربط نتائج البحوث ولاسيما التطبيقية منها بما تحتاج إليه المؤسسات من معالجات وحلول ورؤى أكاديمية مسؤولة عن تذليل التحديات وخدمة المجتمع”.

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