التعليم العالي : شمول الجامعات و الكليات الأهلية مقابل بدل مالي

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المستقلة  / -وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم،  الجامعات والكليات كافة بالموافقة وقبول طلبات الاستضافة أو النقل للطلبة إلى جامعات محافظاتهم أو القريبة من محل سكنهم.

وذكر إعلام الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الأربعاء، أن “وزارة التعليم العالي وجهت الجامعات والكليات كافة بالموافقة وقبول طلبات الاستضافة أو النقل للطلبة إلى جامعات سكن محافظاتهم أو القريبة على سكنهم من أجل المواد العملية أو التطبيقية أو السريرية وفق نظام التعليم المدمج وعدم عرقلة المعاملة وتقديم كافة التسهيلات لذلك”.

وأضاف البيان، “تقرر شمول طلبة الكليات الأهلية والموازي بضوابط الاستضافة مقابل أجور مالية تدفع لذلك”.

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