التعليم العالي : دخول 65 جامعة عراقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات

المستقلة/- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن دخول 65 جامعة عراقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات، بعد أن كانت في 2015 جامعة واحدة داخلة ضمن التصنيف.

وقال مدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي في الوزارة خالد شناوة في تصريح لـجريدة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “جهود الوزارة أسفرت عن إدخال 65 جامعة عراقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات”، مبينا أنه “في 2015 كانت جامعة بابل هي أول جامعة عراقية تدخل في التصنيف”.

وأضاف شناوة أن “الوزارة وضعت خطة ستراتيجية للسنوات المقبلة للعمل على تحقيق مراتب أعلى ضمن تلك التصنيفات، إذ ستكون هناك متابعة من قبل قسم إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي”.