التعليم العالي تعلن بدء التقديم الالكتروني على التعليم الموازي

المستقلة /- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التقديم على التعليم الموازي، للطلبة الناجحين في الدور التكميلي وفئات أخرى.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أن “التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي)، بدأ للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي وفئات أخرى”.

واوضح، أن “التقديم الإلكتروني عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) مستمر ابتداءً من اليوم الاثنين ولغاية الساعة الثانية عشرة من مساء يوم السبت الموافق 22 كانون الثاني، فيما سيكون متاحاً أمام الطلبة تثبيت عشرة خيارات للتخصصات كافة على وفق الحدود الدنيا للقبول الموازي، للسنة الدراسية 2022/2021″.

وأضاف، أن “التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الطلبة خريجي السنة الدراسية 2021/2020 يشمل الناجحين في الدور الثاني التكميلي بالدراسة الاعدادية للفروع (الاحيائي والتطبيقي والادبي) والطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني الذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى والذين لم يقبلوا في كليات المجموعة الطبية وتم قبولهم في باقي التخصصات بناءً على اختياراتهم ومعدلات التنافس في ضوء الحدود الدنيا للقبول”.