التعليم العالي تعلن إضافة 10 درجات لمعالجة حالات نتائج الطلبة

المستقلة /… قررت قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إضافة عشر درجات لمعالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء  إن “الوزارة قررت معالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا بإضافة ما لا يزيد عن سقف عشر درجات لتغير حالة الطالب وتمكينه من استكمال الفصل الدراسي الثاني”.

وأوضحت أن “القرار جاء حرصا على مستقبل أبنائنا الطلبة ودعما لطموحهم في إكمال مشوارهم العلمي في هذا الظرف الاستثنائي والتزامهم أداء متطلبات الفصل الدراسي الأول بالشكل الحضوري أداء وامتحانا للعام الدراسي 2021/2020”. (النهاية)

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