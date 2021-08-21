التعليم العالي تخول مجالس الكليات معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا

المستقلة/-خولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجالس الكليات معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، في بيان تلقت المستقلة اليوم السبت، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب خول مجالس الكليات وبمصادقة رئيس الجامعة صلاحية معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا ضمن الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020”.

وأردفت أن “هذا القرار يأتي ضمن سياق المعالجة الممنوحة في الدور الأول للطلبة الذين لم يستفيدوا منها بشكل كلي أو جزئي وتسري هذه الصلاحية على نتائج الدور الثاني لتغيير الحالة أو النجاح في المواد الدراسية والمعدل”.