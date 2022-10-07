التعليم العالي النيابية تناقش التوسعة المؤجلة

لجنة التعليم النيابية

المستقلة / علي النصر الله / .. ناقشت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية في مجلس النواب ، التوسعة المؤجلة للدراسات العليا.

وقال عضو اللجنة النائب عن كربلاء فراس المسلماوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء الخميس ، إن “أبرز مقررات الاجتماع هي التوسعة المؤجلة ورفع كتاب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول هذا الموضوع لعرضه على هيئة الرأي “.

وأضاف كما “ناقش الاجتماع اعتبار العام الحالي سنة عدم الرسوب للدراسات الأولية والعمل وفق قانون العبور المادة السابعة لعام ٢٠٢١ ،  وكذلك ناقش  احتياجات الجامعات ورفع موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتلبي حاجات الوزارة والجامعات “.

وأشار في البيان الى إنه “تم الاتفاق على التوسعة المؤجلة بواقع ( ٣ عام و٣  خاص و١ امتيازات للمجموعة الطبية ) ،  أما المجموعة الهندسية فتكون (  ٢ عام و٣ خاص و١ امتيازات ) ،  والعلوم الصرفة ( ٢ عام و٢ خاص و١ امتيازات ) “.

وأضاف “تكون العلوم الإنسانية بواقع ( ٢ عام و٢ خاص و١ امتيازات ) ، كذلك تشكيل لجنة فرعية لمراجعة قوانين التعليم العالي “.

 

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