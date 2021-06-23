التعليم العالي: السماح لبعض الفئات بالتقديم الى الدراسات العليا

المستقلة/- اعلنت وزارة التعليم العالي عن السماح لبعض الفئات بالتقديم الى الدراسات العليا وتحديد موعد للمشمولين بالامتحان التنافسي”.

وذكر بيان للوزارة “مراعاة للمشمولين بأحكام المادة(12/ أولا) من قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020 ولاسيما الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل الإلكتروني منهم بسبب شرط العمر قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم والتنافس في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021 اعتبارا من الرابع والعشرين من شهر حزيران الحالي ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من الشهر نفسه واعتماد تاريخ السادس من تموز المقبل موعدا لأداء الامتحان التنافسي في جميع التخصصات فيما يعدل موعد إعلان نتائج القبول الأولي الى تاريخ 2021/7/10 لتبدأ بعد ذلك مدة تقديم الاعتراضات وإعلان القبول النهائي وإصدار الأوامر الجامعية والإبقاء على توقيت المباشرة بالدراسة في التاسع عشر من أيلول المقبل.