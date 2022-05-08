التعاون الاسلامي تدين مخططات للاحتلال الصهيوني في يطا

تتضمن بناء 4000  وحدة استيطانية بعد هدم 12 قرية فلسطينية

مدينة يطا الفلسطينية

المستقلة/- دانت منظمة التعاون الإسلامي مخططات الاحتلال الإسرائيلي، لبناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل.

وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تمثل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016.

و دعت المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

DXN GEMpyuri

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