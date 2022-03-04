“التعاون الاسلامي” تدين بشدة العملية الارهابية ضد مسجد في بيشاور بباكستان

المستقلة/- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بأشد العبارات التفجيرالإرهابي الذي استهدف اليوم، الجمعة ، مسجدا في مدينة بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية والذي أدى الى مقتل واصابة العديد من المصلين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة النكراء وتقدم بخالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وعبر الأمين العام عن وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب، مؤكدا موقف المنظمة الثابت ضد الارهاب بجميع اشكاله ودوافعه.