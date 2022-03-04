“التعاون الاسلامي” تدين بشدة العملية الارهابية ضد مسجد في بيشاور بباكستان

المستقلة/- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بأشد العبارات التفجيرالإرهابي الذي استهدف اليوم، الجمعة ، مسجدا في مدينة بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية والذي أدى الى مقتل واصابة العديد من المصلين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة النكراء وتقدم بخالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وعبر الأمين العام عن وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب، مؤكدا موقف المنظمة الثابت ضد الارهاب بجميع اشكاله ودوافعه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

اصالة يوسف تطرح أغنيتها الجديدة ” مو بيدي “

اخبار العراق

بيئة ميسان  تجري مسحا اشعاعيا لمواقع الحديد السكراب في حقل بزركان النفطي

اخبار العراق

شرطة ميسان تطلق وثيقة ” شرف أمنية عشائرية” للبراءة من مثيري النزاعات

اخبار العراق

بلجيكا تجدد التزامها وسعيها لتحقيق الاستقرار في المناطق العراقية المحررة

اخر الاخبار

تقدير”التهديدات الأمنية” بين الخطأ والصواب

اخر الاخبار

تحدي أزمة المياه.. حراك دولي دؤوب لمنع عطش الشرق الأوسط

اخر الاخبار

7 فوائد صحية لشرب الماء صباحا

اخر الاخبار

7 فوائد صحية لشرب الماء صباحا

اخبار السعودية

السعودية: هذا الموعد الفلكي لرمضان

اخر الاخبار

نائب سوري : بوتين استأذن الأسد بغزو أوكرانيا

اخر الاخبار

بايدن يظهر بعلامة سوداء على جبينه

اخر الاخبار

جاسوسة تقر: أوقعت 100 مسؤول إيراني بشباكي

اخر الاخبار

ضربة مؤلمة لبوتين.. خسر أحد أبرز جنرالاته

اخبار مصر

داعية يثير الغضب .. ثلاثة أرباع سكان مصر جاؤوا من زيجات حرام

اخر الاخبار

أميركا تعلن سلامة المحطة النووية الأوكرانية

اخر الاخبار

رسميا.. كيم كارداشيان تحصل على حكم بالطلاق من كانييه

اخر الاخبار

الشخصية المضادة للمجتمع وطرق الحماية من أضرارها