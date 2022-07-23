التعاون الإسلامي و الصحة العالمية يتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الصحة

التعاون الإسلامي و الصحة العالمية يتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الصحة

المستقلة/- بحث الامين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الاسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان السفير طارق علي بخيت ، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، في جنيف جهود حشد وتعبئة الموارد للقطاع الصحي في أفغانستان ومنطقة الساحل، بما في ذلك توفير لقاحات كوفيد-19.

و اتفق الطرفان على صياغة مذكرة تفاهم جديدة وخطة عمل لتعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الصحة والمساعدة التقنية، وتوفير اللوازم الطبية، والتدريب وبناء القدرات لصالح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.