التعاون الإسلامي و الصحة العالمية يتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الصحة
المستقلة/- بحث الامين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الاسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان السفير طارق علي بخيت ، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، في جنيف جهود حشد وتعبئة الموارد للقطاع الصحي في أفغانستان ومنطقة الساحل، بما في ذلك توفير لقاحات كوفيد-19.
و اتفق الطرفان على صياغة مذكرة تفاهم جديدة وخطة عمل لتعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الصحة والمساعدة التقنية، وتوفير اللوازم الطبية، والتدريب وبناء القدرات لصالح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
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