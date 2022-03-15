التعاون الإسلامي تعقد الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية في إسلام أباد

المستقلة/- تعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية تحت عنوان: (بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية) في إسلام أباد، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، 22-23 آذار/مارس 2022.

ومن المرتقب أن يستعرض الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أهم أنشطة الأمانة العامة ومشاريعها وبرامجها طوال الفترة الماضية بالإضافة إلى خطط المنظمة لما بعد المؤتمر.

وتطرح الدورة العديد من المواضيع، فضلا عن أنشطة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي، بما فيها قضية فلسطين والقدس الشريف والتطورات الهامة والخطيرة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في نيامي 2020.

كما تبحث الدورة ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الوضع في أفغانستان وتبعاته الإنسانية على الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى الوضع في جامو وكشمير، الذي سيتم بحثه كذلك في الاجتماع المصاحب لفريق الاتصال للمنظمة المعني بجامو وكشمير.

وسوف تتناول الدورة قضايا إفريقية عديدة من بينها الوضع في جمهورية مالي ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد، وهشاشة الوضع في تلك المنطقة، بالإضافة إلى الوضع في إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا. وعلى المستوى العربي، يتناول وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وجمهورية السودان، بالإضافة إلى الصومال وسوريا، وغيرها من المناطق.

كما يبحث الاجتماع السنوي قضايا التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، حيث تعقد المنظمة على هامش الدورة اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي – مفتوح العضوية – المعني بالمسلمين في أوروبا.

وتتصدر قضايا الإرهاب الدولي وفض النزاعات أجندة المؤتمر، بالإضافة إلى شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، حيث تعقد المنظمة اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان للروهينغيا.

وتغطي الدورة العديد من الملفات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإنسانية والعلمية بما فيها ظاهرة الإسلاموفوبيا حيث من المرتقب أن يتم رفع التقرير الدوري لمرصد الإسلاموفوبيا إلى الاجتماع الوزاري في إسلام أباد.

كما ستعقد على هامش الدورة جلسة تطارح الأفكار تحت عنوان: (دور العالم الإسلامي في تعزيز السلام والعدالة والوئام) والتي تتضمن العديد من القضايا والمواضيع المستجدة على الساحة الدولية.