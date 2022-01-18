التعاون الإسلامي تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس المحتلة

المستقلة/- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات إخلاء وهدم منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية والاستيلاء على ممتلكاتها، ما يشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكدت الأمانة العامة أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية في ذات الوقت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مساع قطرية للاستثمار في كربلاء

اخبار مصر

تغيير إسم أغنية نوال الزغبي الجديدة “زمان” بعنوان جديد!

اخر الاخبار

الديمقراطية …حرية التعبير والمستقبل المجهول

اخبار العراق

صحيفة : حصول توافق بين الاطار والتيار على آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة

اخبار العراق

البياتي : الحراك الذي قاده هادي العامري كان بتخويل من الاطار التنسيقي

اخبار العراق

مستشار الكاظمي يرجح وصول سعر برميل النفط الى 125 دولارا

اخبار العراق

دولة القانون : إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب أساسي

اخبار العراق

دولة القانون : إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق هو مطلب أساسي

اخبار العراق

النزاهة : صدور احكام بالسجن والحبس بحق مسؤولين تسببوا بهدر المال العام

اخر الاخبار

غينسبورغ: فعالية “سبوتنيك V الروسي” ضد “أوميكرون” 75 بالمئة

اخر الاخبار

الولايات المتحدة ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4000 سنة

اخر الاخبار

النزاهة تضبط تزويراً وهدراً لـ 5،4 مليارات دينار بمصرف الزراعيِّ في الأنبار

اخر الاخبار

اليوم الثلاثاء .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

طقس العراق : تأثر بعض مناطق البلاد بموجة ثلوج بدءاً من يوم الاربعاء المقبل

اخر الاخبار

إل جي تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

اخر الاخبار

النفط يتخطى 87 دولارا لأول مرة منذ 7 أعوام

اخر الاخبار

وكيل محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله بتغريدة غامضة