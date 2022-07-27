التعاون الإسلامي تدين قرار إسرائيل بناء 1446 وحدة استيطانية استعمارية جديدة

المستقلة/- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قرار الاحتلال الإسرائيلي، ببناء 1446 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس الشرقية.

وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

و دعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لتنفيذ قراراته ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف جميع اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.