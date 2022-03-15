التعاون الإسلامي تدين جرائم الإعدامات الميدانية بحق ابناء الشعب الفلسطيني

المستقلة/- دانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين اليوم 15 مارس 2022، ما يرفع حصيلة الذين سقطوا منذ مطلع العام الجاري إلى 20 مواطنا فلسطينياً إضافة إلى جرح مئات المواطنين الفلسطينيين، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً في الجرائم والاعتداءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وحملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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