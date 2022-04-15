التعاون الإسلامي تدين بشدة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك

اعتبرته مساساً بمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء

المستقلة/- انت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، واغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين في داخل المسجد القبلي وفي باحاته ما أدى الى اصابة 152 مواطناً واعتقال المئات، معتبرة هذا التصعيد الخطير اعتداء على مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وإنتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية.

وحمّلت المنظمة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة، ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شانها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الإستقرار في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اتحمت باحة المسجد الأقصى، مدعية بان شبان فلسطيين هاجمو حائط المبكى، ما أدى الى نشوب مواجهات بين الطرفين هي الأولى منذ بداية شهر رمضان المبارك، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال العشرات من الشباب الذين كانوا يتواجدون في المسجد، وأصيب آخرون.

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