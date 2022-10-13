“التعاون الإسلامي” تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى المبارك

المستقلة/- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وممارستهم طقوسا تلمودية في باحاته، إضافة إلى اغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومواصلة الإجراءات التعسفية وجريمة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين لا سيما في مدينة القدس المحتلة.

وشددت على أن هذا التصعيد الخطير انتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

بافل طالباني: رغم كل المؤامرات لم يتم النيل من إرادتنا وفزنا بالمنصب 

اخبار العراق

بارزاني: نجحنا في عدم فرض شخص خارج ارادة كوردستان

اخبار العراق

السفارتان الفرنسية والألمانية يهنئان رئيس الوزراء المكلف

اخبار العراق

الكاظمي يهنئ رشيد والسوداني

اخبار العراق

الرئيس الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويكلف السوداني بتشكيل الحكومة

اخبار العراق

اتفاق الساعات الأخيرة.. عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

“التعاون الإسلامي” تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى المبارك

اخبار العراق

بارزاني: نجحنا في عدم فرض شخص خارج ارادة كوردستان

اخبار العراق

الكاظمي يهنئ رشيد والسوداني

اخبار العراق

الرئيس الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويكلف السوداني بتشكيل الحكومة

اخبار العراق

اتفاق الساعات الأخيرة.. عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق

اخر الاخبار

اصلاحات ثورية لإدارة JK لتعزيز الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات القبلية

اخر الاخبار

تغطية الجزيرة للحرب الروسية الأوكرانية: يوميات مراسلين على خط النار

اخر الاخبار

تغطية الجزيرة للحرب الروسية الأوكرانية: يوميات مراسلين على خط النار

اخر الاخبار

البرلمان يبدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

الكاظمي يوجه بتأمين الحماية اللازمة لجلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

البرلمان العراقي يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

اخبار العراق

استقرار لـ لليرة التركية مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس..

اخر الاخبار

تحالف السيادة يقرر التصويت لـ”عبد اللطيف رشيد” رئيساً للجمهورية

اخر الاخبار

تعرض المنطقة الخضراء ومجلس الوزراء للقصف بالصواريخ

اخر الاخبار

المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني‬⁩ يصل الى البرلمان

اخر الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني يعلن رسميا سحب مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

مصدر يكشف عن نية الاتحاد العراقي الإبقاء على شنيشل مدرباً للمنتخب الوطني للقاء المكسيك ودياً