التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى

المستقلة/- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين وأحد أعضاء الكنيست المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتواصل العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى الى سقوط 31 شهيداً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، واصابة 250 مواطناً فلسطينيا، معتبرة أن هذا التصعيد الخطير يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما حمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي ، المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذه الانتهاكات الخطيرة الرامية لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، محذرة من أن هذه الاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدساته تمثل تصعيداً خطيرا من شأنه ان يفاقم التوتر ويدفع باتجاه استمرار العنف وعدم الاستقرار.

وشددت المنظمة على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

و دعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك الفوري من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام حرمة الاماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.