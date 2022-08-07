التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

المستقلة/- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين وأحد أعضاء الكنيست المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتواصل العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى الى سقوط  31 شهيداً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، واصابة 250 مواطناً فلسطينيا، معتبرة أن هذا التصعيد الخطير يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما حمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي ، المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذه الانتهاكات الخطيرة الرامية لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، محذرة من أن هذه الاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدساته تمثل تصعيداً خطيرا من شأنه ان يفاقم التوتر ويدفع باتجاه استمرار العنف وعدم الاستقرار.

وشددت المنظمة على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

و دعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك الفوري من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام حرمة الاماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 

اقرأ المزيد
اخبار العراق

إصابة 18 منتسبا في احتكاك مع محتجين في ميسان

اخر الاخبار

بعد 9 سنوات مع الريال ..إيسكو يستعد للرحيل الى إشبيلية

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يسقط امام برايتون في أولى مبارياته بالدوري

اخبار العراق

امن اقليم كردستان يشن سلسلة اعتقالات تطال عشرة مراسلين صحفيين ومدير موقع الكتروني

اخبار فلسطين

كتاب جديد .. مفهوم التحرر في منظار الثقافة النقدية الفلسطينية

اخر الاخبار

صاعقة تتسبب في حريق هائل في منشأة لتخزين الوقود في كوبا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يسقط امام برايتون في أولى مبارياته بالدوري

اخبار العراق

مجلس الذهب : العراق يزيد رصيده بـ 34 طنا ليصل الى المرتبة 30 عالميا

اخر الاخبار

غوارديولا يؤكد.. التتويج بلقب دوري أوروبا ليس هوسا ولن يحدد مستقبله بالنادي

اخر الاخبار

باحثون يحاولون تخفيض سعر وقود الهيدروجين وجعله مقبولًا من قبل العامة

اخر الاخبار

رونالدو يوجه رسالة غير مباشرة لمدرب مانشستر يونايتد ويؤكد انه جاهز

اخر الاخبار

ترامب : بايدن الحق ضررا بـ امريكا أكثر مما فعل أسوأ 5 رؤساء في تاريخ البلاد

اخر الاخبار

ترامب : بايدن الحق ضررا بـ امريكا أكثر مما فعل أسوأ 5 رؤساء في تاريخ البلاد

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون في الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

سامسونغ تعلن عن اختراع سيساهم في تطوير العضلات الاصطناعية

اخر الاخبار

قناة : المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها النهائية

اخبار العراق

امن اقليم كردستان يشن سلسلة اعتقالات تطال عشرة مراسلين صحفيين ومدير موقع الكتروني

اخبار فلسطين

كتاب جديد .. مفهوم التحرر في منظار الثقافة النقدية الفلسطينية

اخر الاخبار

صاعقة تتسبب في حريق هائل في منشأة لتخزين الوقود في كوبا

الاخبار

ردا على مناورات الصين.. تايوان تنشر طائرات مقاتلة

اخر الاخبار

محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة امام فولهام

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة