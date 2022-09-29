التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

المستقلة/- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بشدة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين والذي أسفر عن استشهاد اربعة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، معتبرة أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم واعتداءات إسرائيلية متكررة على الشعب الفلسطيني تستدعي التحقيق والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحملت المنظمة، قوة الاحتلال إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.