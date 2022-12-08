التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين واغتيال 3 فلسطينيين

المستقلة/- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين واغتيال ثلاثة مواطنين فلسطينيين، إضافة إلى اعتدائها على الحرم الإبراهيمي والمدارس والممتلكات الفلسطينية العامة، معتبرة أن هذه الجرائم وما سبقها من عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني يستدعي التحقيق والمساءلة.

وجددت المنظمة تأكيد تضامنها ودعمها لقضية الأسرى الفلسطينيين، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد الذي وصلت حالته الصحية الى درجة خطيرة.

وحملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار عدوانها الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

دراسة جديدة للمساعدة في تقوية القطاع الخاص في العراق

اخبار العراق

الفاو تنظم حلقات نقاشية عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للأمن الغذائي

اخبار العراق

قوة كبيرة تقتحم التسجيل العقاري في جمجمال بالسليمانية

اخبار العراق

حيدر المولى وكيلاُ لوزارة الشباب

اخبار العراق

مقتل اثنين من الارهابين واصابة أربعة من القوات الامنية شمالي كربلاء

اخبار العراق

السيستاني يستقبل الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

دراسة جديدة للمساعدة في تقوية القطاع الخاص في العراق

اخبار العراق

الفاو تنظم حلقات نقاشية عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للأمن الغذائي

اخبار العراق

بالارقام.. خبير يكشف تفاصيل الحسابات المالية خلال 2022

اخر الاخبار

المالية النيابية : اموال الاتفاقية مع الصين بلغت 3 مليارات دولار

اخر الاخبار

تقرير : قيمة مباراة إنجلترا ضد فرنسا ستتجاوز مبلغ 2.3 مليار يورو

اخبار العراق

رغم ندرة الجلسات وقلة الإنتاجية القانونية.. البرلمان سيعطل جلساته

اخبار العراق

امين بغداد : تنفيذ خطة تشمل المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق والجسور

اخبار العراق

امين بغداد : تنفيذ خطة تشمل المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق والجسور

اخبار العراق

البجاري : تشكيل لجنة تسوية بين الحكومة وكــورك لحل الخلافات العالقة

اخر الاخبار

رويترز : الدولار سينتعش مقابل العملات الأخرى بحلول العام القادم

اخر الاخبار

تقارير : ايلون ماسك يحدث تغييرات واسعة في عمل تويتر

اخر الاخبار

بعد تهديده باستخدام السلاح النووي.. امريكا تتهم بوتين “بعدم المسؤولية”

اخبار السعودية

السعودية ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي

اخر الاخبار

تقرير : ادارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط

اخر الاخبار

خبراء : البطاطس يمكن أن تكون مفتاح التغلب على السرطان

اخر الاخبار

متحدثة : البنتاغون لم يكن على علم مسبق باستهداف أوكرانيا لأراض روسية

اخر الاخبار

ارتفاع خفيف بأسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة