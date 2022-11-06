“التعاون الإسلامي” تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد من سجون الاحتلال الإسرائيلي

الاسير الفلسطيني ابو حميد

المستقلة/- أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي يعاني من مرض السرطان، و يُكابد إلى جانب آلاف الأسرى الفلسطينيين، الإجراءات التعسفية والحرمان من الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في العلاج.

وجددت المنظمة تاكيد تضامنها ودعمها لقضية الأسرى الفلسطينيين، داعية في الوقت نفسه، المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير أبو حميد، وكافة الأسرى، لا سيما المرضى منهم، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

أشتقنا للمطر… فهل  من عودة …!!

اخر الاخبار

الساعة السابعة صباحاً!

اخبار العراق

ذوو ضحايا “فتحة المجاري” في ميسان يطالبون بموقف حكومي

اخبار العراق

قرى العزير في ميسان تشكو انقطاع مياه الشرب

اخر الاخبار

اختتام دورة حفظ الفسيفساء الأثري في لبنان

اخبار العراق

العراق يدافع عن البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أشتقنا للمطر… فهل  من عودة …!!

اخبار العراق

ذوو ضحايا “فتحة المجاري” في ميسان يطالبون بموقف حكومي

اخبار فلسطين

“التعاون الإسلامي” تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد من سجون الاحتلال الإسرائيلي

اخر الاخبار

اختتام دورة حفظ الفسيفساء الأثري في لبنان

اخبار العراق

العراق يدافع عن البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

اخر الاخبار

البرلمان البريطاني يحتفل باليوم الخامس والسبعين للانضمام إلى JK

اخبار العراق

مركز النهرين يجمع  اليونسكو والصحفيين للتتداول بالقضاء والصحافة وحرية التعبير

اخبار العراق

مركز النهرين يجمع  اليونسكو والصحفيين للتتداول بالقضاء والصحافة وحرية التعبير

اخبار مصر

اليوم..انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ

اخر الاخبار

سنجار ما قبل تأسيس الدولة العراقية

اخبار العراق

النزاهة : السجن والحبس الشديد بحق مُديري دائرتي الصحَّة في الأنبار وبابل

اخبار العراق

الرافدين : 5 % نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على سلف موظفين

اخبار العراق

سعد قيس ينتقد تسمية خيسوس كاساس لتدريب منتخب أسود الرافدين

اخر الاخبار

آبل تطلق نموذجًا نادرًا لـ ايفون به ساعة رولكس ذهبية كبيرة

اخر الاخبار

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبيه بشأن الفيضانات وحرائق الغابات

اخر الاخبار

الدوري الانكليزي : ليفربول يواجه نظيره توتنهام بالجولة 15

اخر الاخبار

امريكا تعرب عن قلقها من تطوير إيران المتواصل للصواريخ