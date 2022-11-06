“التعاون الإسلامي” تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد من سجون الاحتلال الإسرائيلي

المستقلة/- أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي يعاني من مرض السرطان، و يُكابد إلى جانب آلاف الأسرى الفلسطينيين، الإجراءات التعسفية والحرمان من الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في العلاج.

وجددت المنظمة تاكيد تضامنها ودعمها لقضية الأسرى الفلسطينيين، داعية في الوقت نفسه، المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير أبو حميد، وكافة الأسرى، لا سيما المرضى منهم، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين.