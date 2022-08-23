التعاون الإسلامي تبحث مع الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في فلسطين

المستقلة/- بحث الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، سمير بكر،  في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مع مبعوث الاتحاد الأوروبي سفين كوبمانز، الجانبان تطورات الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد بكر اثناء اللقاء أهمية الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين ووكالة الاونروا، وضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

من جانبه، أكد كوبمانز دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لرؤية حل الدولتين وعلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لإحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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