التعادل يحسم لقاء الديوانية والطلبة

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(المستقلة) تعادل الديوانية مع ضيفه الطلبة بهدف لهدف، مساء اليوم الإثنين، في الجولة السابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وافتتح الديوانية باب التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق إيزاك باديلا، فيما أحرز ذو الفقار عايد هدف تعادل الطلبة في الدقيقة 26.

التعادل رفع رصيد الطلبة إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد الديوانية 9 نقاط في المركز الثامن.

وفي إطار الجولة ذاتها تعادل الصناعات الكهربائية مع الميناء سلبيا، فيما تغلب أمانة بغداد على الكهرباء بهدف دون رد.

 

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